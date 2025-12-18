İSTANBUL 13°C / 5°C
Güncel

İzmit'te silahlı çatışma! Profesyonel futbolcu entübe edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve daha önce birçok profesyonel kulüpte forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Uğurcan Bekçi'nin entübe edildiği bildirildi.

18 Aralık 2025 Perşembe 15:10
İzmit'te silahlı çatışma! Profesyonel futbolcu entübe edildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda futbolcu Uğurcan Bekçi (27) ile E.K.B. (27) ve İ.A. (31) vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kariyerinde Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor ve Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi'nin entübe edildiği bildirildi.

  • kocaeli
  • silahlı kavga
  • futbolcu
  • Uğurcan Bekçi

