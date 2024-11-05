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İzmit'te TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi

İzmit'te TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi. Planlı bir tatbikat sırasında yaşanan yangının kısa sürede kontrol altında alındığı, ölü ve yaralının olmadığı bildirildi.

5 Kasım 2024 Salı 13:38 - Güncelleme:
İzmit'te TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde saat 13.00 sıralarında TÜPRAŞ'ta patlama sesi duyuldu. Patlamayla birlikte dumanlar yükselirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamanın tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluktan kaynaklandığını belirterek, "Az önce İtfaiye Daire Başkanımızdan aldığım bilgiye göre; daha önce TÜPRAŞ'ta planlı bir tatbikat vardı. Bilgimiz dahilindeydi. Kentteki tüm kurumların bilgisi vardı. O tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluk şimdi kontrol altında. Herhangi bir problem yok. Yaralı bilgisi ulaşmadı 'endişe edilecek bir durum yok' bilgisi geldi" dedi.

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