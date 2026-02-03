İSTANBUL 6°C / 2°C
Güncel

İzmit'teki cinayette karar çıktı: Savcılık müebbet hapis talep etmişti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Tutuklu sanığa toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, tutuksuz sanık para cezasına çarptırıldı.

AA3 Şubat 2026 Salı 18:13 - Güncelleme:
İzmit'teki cinayette karar çıktı: Savcılık müebbet hapis talep etmişti
Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Enes T. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen sanık, maktulün kardeşi gibi olduğunu ve pişmanlık duyduğunu söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa Yiğit Laç'a karşı "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl, Ali B. ve Umut Can Laç'a yönelik "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Heyet, tutuksuz sanık Sedat B'ye ise Yener E'ye karşı "kasten yaralama" suçundan 11 bin 200 lira para cezası verdi.

OLAY

İzmit ilçesi Doğu Kışla Kapalı Pazar Yeri'nde 28 Eylül 2024'te çıkan bıçaklı kavgada Yiğit Laç, Umut Can Laç, Ali B. ve Yener E. yaralanmış, Yiğit Laç müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan Enes T. tutuklanmış, Sedat B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Enes T'nin, Yiğit Laç'a karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet, Umut Can Laç ve Ali B'ye yönelik "kasten yaralama" suçundan da ayrı ayrı 1 yıl 6 ay ayrıca "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Olay esnasında Yener E'yi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanık Sedat B'nin de "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilmişti.

