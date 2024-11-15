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İzne gelen askerden acı haber

Aksaray'a 1 hafta önce askerden izne gelen ve 2 gün önce gördüğü zatürre tedavisinin ardından taburcu olan Jandarma Er Melih Çopur (26), sabah yatağında ölü bulundu.

DHA15 Kasım 2024 Cuma 13:02 - Güncelleme:
İzne gelen askerden acı haber
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Sivas'taki acemi birliğinden 1 hafta önce memleketi Aksaray'a izne gelen Jandarma Er Melih Çopur, 2 gün önce fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Zatürre teşhisi konulan Çopur, tedavisinin ardından dün taburcu oldu.

Annesi Asuman Çopur, bugün saat 08.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 842'nci Sokak'taki evlerinde uyandırmak için odasına girdiğinde oğlunu yatağında hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Melih Çopur'un öldüğünü belirledi.

Melih Çopur'un cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çopur'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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