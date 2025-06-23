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İznik Gölü'nde boğulmuşlardı! İki kuzen son yolculuklarına uğurlandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dün girdikleri İznik Gölü'nde boğulan iki kuzenin cenazeleri defnedildi.

AA23 Haziran 2025 Pazartesi 15:20 - Güncelleme:
İznik Gölü'nde boğulmuşlardı! İki kuzen son yolculuklarına uğurlandı
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Dün aileleriyle pikniğe gittikleri bölgede kaybolan ve yapılan aramalarda suda cesetlerine ulaşılan Anıl Berat Yılmaz (9) ve Yener Çakır'ın (8) Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlandı.

Ailelerine teslim edilen iki kuzenin naaşları, Gemlik Mevlana Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gemlik Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine hayatını kaybeden çocukların aileleri ve yakınları, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Dün aileleriyle İznik Gölü Orhangazi Sahili'ne piknik yapmaya giden Yılmaz ve Çakır, bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Çocukların terliklerinin sahilde bulunması üzerine aileleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. Olay yerine ulaşan dalgıç polisler, botla göl ve kıyısında arama yapmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu kaybolan çocukların cansız bedenleri, göldeki su toplama kanalında bulunmuştu.

  • Orhangazi cenaze
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