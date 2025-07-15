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İznik Gölü'nde korkutan görüntü! En büyük iskelesi karaya oturdu

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşanan kuraklık, gölün suyunu korkutucu seviyeye düşürdü. İznik Gölü'nün en büyük iskelesi ise tamamen karaya oturdu.

IHA15 Temmuz 2025 Salı 09:24 - Güncelleme:
İznik Gölü'nde korkutan görüntü! En büyük iskelesi karaya oturdu
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Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan İznik Gölü'nde, yaz aylarında binlerce kişinin serinlemek için tercih ettiği gölün suyu çekilmesi insanları tedirgin etti. Korkunç boyuttaki çekilmeyle birlikte bölgedeki canlı popülasyonunu ve turizmi de tehdit eder boyuta ulaştı. Herkesin gün batımı için akın ettiği iskele ise, eski ihtişamı kaybederek adeta çayır ve bataklık haline geldi.

Emekli öğretmen Suat Yıldız, "Biraz önce iskelenin çevresini yürüyerek dolaştım. Su benim diz kapağıma bile gelmemektedir. İskeleye oturduğumda ayaklarının suya değdiği dönemleri biliyorum. Aynı zamanda kıyıdaki faciayı ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

İnsanlar şimdiler de bu korkutucu tablo karşısında alınabilecek önlemleri düşünmeye başladı.

  • İznik Gölü
  • iskele
  • kuraklık

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