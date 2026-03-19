19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
Güncel

İznik'te can pazarı: Bayram arifesinde kafa kafaya geldiler

Ramazan Bayramı arifesinde Bursa'nın İznik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Feci kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri şiddetli çarpışmanın boyutunu gözler önüne serdi. Yetkililer bayram trafiğinde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

IHA19 Mart 2026 Perşembe 09:31 - Güncelleme:
İznik'te can pazarı: Bayram arifesinde kafa kafaya geldiler
Bursa'nın İznik ilçesinde Ramazan Bayramı arifesinin ilk saatlerinde yaşanan trafik kazası, tatil yolculuğuna çıkan vatandaşları derinden sarstı. Sabah 07.40 sıralarında karşı yönden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla 7 kişi yaralandı. Çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, saat 07.40 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Turna (44) yönetimindeki 16 VN 592 plakalı otomobil ile Muhammed Açık (28) idaresindeki 31 BAC 939 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle karşı yönden gelerek kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ÇARPIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan meydana gelen feci kaza, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların şiddetli çarpışma anı ve kazanın boyutu açık şekilde görüldü. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden tamamen trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yetkililer, özellikle bayram trafiğinin yoğunlaştığı arife gününde sürücülerin daha dikkatli olmaları, hız kurallarına uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarılarda bulundu.

