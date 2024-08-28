İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2024 Çarşamba / 23 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0387
  • EURO
    38,0693
  • ALTIN
    2737.58
  • BIST100
    9790.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mustafakemalpaşa ve İznik'te çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
Güncel

Mustafakemalpaşa ve İznik'te çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İznik ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı belirtildi. Ayrıca Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınının da büyümeden kontrol altına alındığı ifade edildi.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 14:38 - Güncelleme:
Mustafakemalpaşa ve İznik'te çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
ABONE OL

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İznik ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını bugün saat 14.00 itibarıyla kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmemiştir.

YANGIN BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan yine Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa Karapınar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın başladı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter 9 araç 25 personel ile müdahale edilerek alevler kontrol altına alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.