Mustafakemalpaşa ve İznik'te çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İznik ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını bugün saat 14.00 itibarıyla kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmemiştir.

Öte yandan yine Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa Karapınar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın başladı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter 9 araç 25 personel ile müdahale edilerek alevler kontrol altına alındı.