İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2025 Perşembe / 15 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0601
  • EURO
    47,1463
  • ALTIN
    4283.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İznik'te kuraklık alarmı

Bursa'nın İznik ilçesindeki Çakırca Deresi, bölgedeki kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. İznik Gölü'nün en önemli su kaynaklarından biri olan derenin yok olması, gölün geleceğini de tehdit ettiği belirtiliyor.

İHA10 Temmuz 2025 Perşembe 09:44 - Güncelleme:
İznik'te kuraklık alarmı
ABONE OL

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi'nde bulunan ve İznik Gölü'nü besleyen en önemli su kaynaklarından biri olan Çakırca (Karasu) Deresi tamamen kurudu. Uzun süredir yağış almayan bölgedeki kuraklık, hem dereyi hem de gölü tehdit eder hale geldi.

Mahalle sakinlerinden Fikret Sağır; derenin kurumasıyla birlikte ekosistemin büyük zarar gördüğünü belirterek " Bizim deremizde bir sürü balık ve canlı vardı. Kurumanın etkisiyle hepsi öldü. Şu an her taraf pislik ve çöp içinde. Suyumuz tamamen bitti, Çakırca Deresi mağdur durumda" ifadelerini kullandı.

İznik Gölü'nü besleyen en büyük su kaynaklarından biri olan Çakırca deresinin kuruması İznik Gölü'nde gözle görülür bir çekilmeye yol açtı. Tarımla uğraşan bölge halkı ne yapacağını kara kara düşünüyor

  • Iznik Golu
  • Cakirca Deresi
  • Kuraklik

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.