İzolasyon hariç tüm Covid-19 önlemleri kaldırıldı

AA 27 Ocak 2022 Perşembe 15:02 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 15:03

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Omicron varyantıyla mücadele kapsamında 8 Aralık'ta uygulamaya konulan "Plan B" önlemlerine "aşılama programının büyük başarısı" sayesinde son verildiği belirtildi. Buna göre, aşı pasaportu olarak bilinen Kovid-19 durumunu gösteren belgelerin zorunlu kullanımı sona erdi. Ancak gece kulüpleri ve tiyatrolar gibi mekanlar, gönüllü olarak uygulamaya devam edebilecek.

Kapalı alanlarda maske takılsın



Maske takma zorunluluğu da kaldırıldı ancak kalabalık ve kapalı alanlarda maske takmaya devam edilmesi tavsiyesinde bulunuldu. Öte yandan enfeksiyon durumunda izolasyon uygulaması devam edecek. Sağlık Bakanı Sajid Javid, yaptığı açıklamada, "Kovid ile yaşamayı öğrenirken bu virüsün gitmeyeceğini açıkça görmemiz gerekiyor." diyerek hala aşı olmayanlardan aşı yaptırmalarını istedi.

Dün 346 can kaybı yaşandı



Hükümet maske takma zorunluğunu kaldırsa da süpermarketler ve toplu ulaşım şirketleri müşterileri veya yolcularından maske takmaya devam etmelerini istedi. Ülkede evden çalışma uygulaması da geçen hafta sona ermiş ve hükümet çalışanlardan ofislere dönüş için işverenleriyle görüşmelerini istemişti. İngiltere'de vaka sayısı 4 Ocak'ta 218 bini geçmesinin ardından düşüşe geçmişti. Ülkede dün 102 bin 292 vaka ve 346 can kaybı kaydedilmişti.