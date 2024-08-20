İZSU daire başkanının skandal PKK paylaşımları ortaya çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanı Adem Kurtar'ın 2014 senesinde yaptığı sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı. Kurtar'ın, "Lice'de katliam var" diyerek, terör örgütü PKK'ya verdiği destek ifşa oldu. Kurtar'ın paylaşımlarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne "katil" yakıştırması yaptığı da görüldü.

Kurtar'ın daha önce kurumlar arası geçişle İZSU Genel Müdürlüğüne geldiği ve burada Banka ve Finansman Müdürü olarak göreve başladığı öğrenildi.

Kurtar'ın geçtiğimiz Haziran ayında da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevine atandığı belirtildi.

LİCE'DE NELER OLMUŞTU?

Lice'deki olaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye bir karakol yapmak istemesi, terör yandaşlarının karakol inşasına karşı başlattığı eylemler ve ardından gelişen terör olayları ile başlamıştı. 4 PKK'lı öldürüldükten sonra teröristler ve destekçileri, "Lice'de katliam var" diyerek sosyal medyada algı operasyonuna girişmişti.