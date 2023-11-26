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İZSU suçüstü yakalandı! Bakanlık cezayı kesti

İzmir Çiğli'de şikâyet üzerine yapılan denetimde İZSU'nun, kanalizasyon suyunu, arıtmadan denize boşalttığı tespit edildi. İZSU'ya, 1 milyon 465 bin 898 lira para cezası kesildi.

26 Kasım 2023 Pazar 07:52 - Güncelleme:
İZSU suçüstü yakalandı! Bakanlık cezayı kesti
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İzmir'in Çiğli ilçesinde CİMER'e yapılan "kötü koku" şikâyetleri sonrasında büyük bir skandal ortaya çıktı. İhbarlar üzerine harekete geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü Ekipleri, ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'nun, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde inceleme başlattı. Yapılan inceleme ve ölçümler sonrası kanalizasyon suyunun, arıtılmadan denize boşaltıldığı tespit edildi. Tutanak sonrası İZSU'ya, 733 bin 36 lirası denize kaçak deşarjdan olmak üzere toplamda 1 milyon 465 bin 898 lira para cezası kesildi. Geçtiğimiz günlerde körfezin 3 ayrı noktasından alınan deniz suyu örneklerinde amonyak ve insan dışkısı kaynaklı kolibasili değerleri çok yüksek çıkmıştı.

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