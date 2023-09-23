İZSU'dan kimsayal itirafı: Denize değil atık su şebekesine döküyoruz

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlale, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon kanalında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki lağım kokusunu gidermek için körfeze kimyasal madde döktüğünü iddia etti.

İZSU'DAN İTİRAF GİBİ CEVAP

Özlale'nin açıklamalarına önce videolu ardından da yazılı açıklama ile cevap veren İZSU Genel Müdürlüğü'nden itiraf gibi cevap geldi. İZSU yaptığı açıklamada, 'Körfez'e kimyasal döküldüğü' yolundaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, atık su şebekesine magnezyum hidroksit ( MgHo) döktüklerini belirtti.

Sabah'ın haberine göre; Kentteki pis koku sorununun, bütüncül bir yaklaşımla ve bilimsel yöntemlerle hazırlanmakta olan koku Master Plan çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar sayesinde çözüldüğünü iddia eden İZSU, açıklamasında İzmir Körfezi'nin alınan önlemler sayesinde derin bir nefes aldığını öne sürdü.

"KÖRFEZE DEĞİL ATIKSU ŞEBEKESİNE DÖKÜYORUZ"

İzmir Körfezi'ne koku giderici kimyasal döküldüğü yönündeki iddiaların hiçbir dayanağı ve bilimsel gerçekliği olmadığını iddia eden İZSU Genel Müdürlüğü açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Körfez'e kimyasal döküldüğü yolundaki iddialara yeniden değinmek gerekirse, bu ifadelerle eğer şebekeye uygulanan magnezyum hidroksit ( MgHo) kastediliyorsa, öncelikle bu MgHo körfeze dökülmemekte, atık su şebeke hattına uygulanmaktadır. Akademisyenlerle birlikte yürütülen bilimsel çalışma neticesinde uygulanan bu kimyasalların çevreye bir zararı söz konusu değildir." denildi.

"GELİŞMİŞ ŞEHİRLERDE UYGULANIYOR" İDDİASI

Bunun ABD'nin Los Angeles kenti başta olmak üzere Dünyada gelişmiş ülkelerde sıkça başvurulan bir yöntem olduğunu iddia eden İZSU'nun açıklamalarında, "Atık su şebekelerine yapılan bu zararsız kimyasal uygulaması 100 bin m3 atık suya 8 m3 gibi oldukça düşük bir konsantrasyonda uygulanmaktadır. Şebekeye verilen MgOH zararsız bir kimyasal olup şebekenin performansını artıran, atık su şebeke borularının çeperlerinde katılaşmayı engelleyen, şebeke atık suyunun da pH değerini artıran bir kimyasaldır. Lavabo açıcı malzemelerden daha az zararlı olan bu malzeme atık su arıtma tesisinin de performansını olumlu yönde etkilemektedir." ifadelerine yer verildi.

İZSU'nun açıklamaları kulislerde 'itiraf gibi açıklama' olarak değerlendirildi.