JAK'ın kadın kahramanları İzmir'de canla başla çalıştı

AA 04 Kasım 2020 Çarşamba 11:54 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 11:54

Depremde yıkılan binaların enkazında yürütülen çalışmalara 135 personelle katılan JAK, eğitimli ve organize çalışmasıyla arama kurtarma faaliyetlerine önemli katkı sağladı.

Ekipte görev alan 10 kadın personel de vardiyalı olarak enkaz altından bir kişiyi daha canlı çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

- "AYDA BİZİM İÇİN DE MUCİZE OLDU, TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLDU"

JAK personelinden Jandarma Astsubay Çavuş İlknur Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ilk gününden itibaren Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma faaliyetlerinde çalıştığını söyledi.

Enkazdan çıkan Ayda bebeğin depremin sembol isimlerinden biri olduğunu vurgulayan Aydın, "O bizim için de mucize oldu. Çok duygulandık. Tüylerimiz diken diken oldu." dedi.

Astsubay Çavuş Aydın, deprem gibi afetlerde çalışma yürütenlerin duygusallığa yer vermemesi gerektiğini, ilk amaçlarının enkaz altında nefes alan her canlıyı bir an önce kurtarmak olduğunu dile getirdi.

Bu işin erkeği kadını olmadığını aktaran Aydın, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Çalışmaların ekip işi olduğunu vurgulayan Aydın, "Buradan çıkan ikizler beni çok duygulandırdı. Erkek kardeş kız kardeşine sarılmıştı." diye konuştu.

- "AĞABEY DİYEN OLDU"

Jandarma Astsubay Süfeyda Akçoban da çalışmaların yoğun bir şeklide devam ettiğini belirtti.

Duygusallığı bir kenara bırakarak soğuk kanlı şekilde faaliyetlerine devam ettiklerine işaret eden Akçoban, ilk gün Buse Hasyılmaz'ı kurtardıklarını hatırlattı.

Çalışmalarda yaşadığı bir olayı anlatan Akçoban, "Geçen gün bir AFAD personeli bana 'ağabey' dedi. Sonra, 'Kusura bakmayın komutanım özür dilerim. Bir ağabey gibi çalışıyorsunuz.' dedi." ifadesini kullandı.

Jandarma Astsubay Çavuş Şükriye Taşkın Sayar da çalışmalar sırasında farklı duygular yaşadıklarını cansız bedenler çıkardıklarında üzüldüklerini, Ayda gibi çocukların kurtarılmasıyla farklı bir enerjiyle dolduklarını anlattı.

Sayar, "Bu işin kadını erkeğinin olmadığının en büyük örneği biziz. Yeri geliyor yukarıda delici ve kırıcılarla çalışıyoruz, yeri geliyor kürek sallıyoruz, moloz taşıyoruz. Depremde kadını erkeği, yaşlısı genci, evlisi bekarı yok. Herkes sevdiklerini bırakıp buraya can kurtarmaya geldi." diye konuştu.