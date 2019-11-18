Jale Birsel kimdir? Usta tiyatrocu Jale Birsel hayatını kaybetti!

Usta tiyatrocu Jale Birsel hayatını kaybetti. Jale Birsel kimdir? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Dün akşam yaşamını kaybeden Yıldız Kenter ile konservatuvarda aynı sınıfta olan Jale Birsel’in 38 yıl evli kaldığı eşi Salah Birsel de 1999 yılında hayatını kaybetmişti. 92 yaşındaki Jale Birsel, geçtiğimiz ay yakalandığı zatürreden kurtulamayarak hayata veda etti. Jale Birsel’in İzmir Çiğli’de bir bakımaevinde yaşama gözlerini yumduğu kaydedildi. Jale Birsel hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

JALE BİRSEL KİMDİR?

Jale Birsel, 1949 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümü başarıyla bitirdi. Hemen ardından "Yalancı" adlı oyunundaki Beatrice rolüyle Devlet Tiyatrosunda yerini alır.

38 Yıl boyunca verilen her rolün üstesinden gelip seyircilerin, alkışlarını ve beğenilerini kazandı. Canlandırdığı birbibrinden tamamen bağımsız farklı roller onun işinde ne kadar usta olduğunun göstergesiydi.