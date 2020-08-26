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James Jeffrey Türkiye'de!

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İstanbul'da Suriyeli muhalif örgüt liderleriyle görüşüyor.

IHA26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:44 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:51
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ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye Anayasa Komitesi gündemli toplantılar yapmak üzere gece saatlerinde İstanbul’a geldi.

Jeffrey, temasları kapsamında İstanbul’da bir otelde Suriyeli muhalif örgüt temsilcileri ile bir araya geldi. İstanbul’daki temaslarının ardından Jeffrey’in akşam saatlerinde Ankara’ya gidecek.

Yarın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Ünal ile görüşmesi beklenen Jeffrey daha sonra Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarına ABD adına müdahil olmak üzere Cenevre’ye de gidecek.

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