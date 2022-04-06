Jandarma 1 ayda 2 bin 460 sosyal medya adresini incelemeye aldı

İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Mart tarihlerinde yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 2 bin 468 sosyal medya/URL adresinde inceleme ve araştırma yapıldı.

Çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 262, müstehcen içerikli paylaşımlar yapan 124 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na, Oltalama/Phishing metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen bir internet sitesi ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne bildirilerek erişimi engellendi.