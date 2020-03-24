İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4961
  • EURO
    7,0543
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    88278.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Jandarma 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seferber oldu
Güncel

Jandarma 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seferber oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma ekipleri tüm dünya ve ülke genelinde Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle kimsesi olmayan 65 yaş üstü ve kronik hastaları hastahane, diyaliz, kişisel ihtiyaçlarını yerine getiriyor.

IHA24 Mart 2020 Salı 12:50 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 12:50
ABONE OL

Evden çıkamayan 65 yaş üzerindeki vatandaşların günlük ihtiyaçları için ekip kuran İlçe Jandarma Komutanlığı, köydeki vatandaşların ihtiyaçlarını 112’den ve köy muhtarları vasıtasıyla tespit ettikten sonra temin ettikleri ihtiyaç malzemelerini maske ve eldiven takarak sahiplerine ulaştırıyor.

Tavşanlı ilçesine bağlı köy ve beldelerde 65 yaş üzeri kimsesi olmayan kişilerin ihtiyaçlarını jandarma ekipleri tedarik ediyor. Bugüne kadar 65 yaş üzeri 16 kişinin sağlık ve temel ihtiyaçlarının karşılandığı ve bundan sonra da tedbirler kapsamında karşılanmaya devam edeceği bilgisi edinildi.

Dalgalar mendireği aştı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...
Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...

Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...

Hastaların tamamı iyileşti
Hastaların tamamı iyileşti

Hastaların tamamı iyileşti

'Sokağa çıkın'
'Sokağa çıkın'

'Sokağa çıkın'

Koronavirüse karşı yeni tedbirler! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor
Koronavirüse karşı yeni tedbirler! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor

Koronavirüse karşı yeni tedbirler! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.