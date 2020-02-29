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Jandarma, 706 depremzedenin evini taşıdı

Elazığ'da, depremde evleri hasar görenlere yönelik jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 706 depremzedenin evi taşındı.

DHA29 Şubat 2020 Cumartesi15:59 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 15:59

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin ölümüne neden olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılıyor. Bu kapsamda Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nca, depremde evleri hasar görenlere yönelik ücretsiz nakliye hizmeti başlatıldı. Nakliyecilerin fırsatçılığını engellemeye yönelik çalışmalarla bugüne kadar 706 ev ücretsiz taşınırken, yaklaşık 1 milyon liranın depremzedelerin cebinde kalması sağlandı.

Depremzedelerin araç taleplerinin İl Jandarma Komutanlığı'nca karşılanmaya devam edileceği bildirildi.

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