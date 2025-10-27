İSTANBUL 27°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2025 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,974
  • EURO
    48,8788
  • ALTIN
    5494.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Jandarma aracı şarampole yuvarlandı: 4 asker yaralandı
Güncel

Jandarma aracı şarampole yuvarlandı: 4 asker yaralandı

Konya'da jandarma aracının şarampole devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı. Yaralı askerlerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

AA27 Ekim 2025 Pazartesi 09:50 - Güncelleme:
Jandarma aracı şarampole yuvarlandı: 4 asker yaralandı
ABONE OL

Konya'nın Ilgın ilçesinde jandarma aracının şarampole devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.

İlçeye bağlı Belekler Mahallesi'nde yaşanan bir olaya takviye ekip olarak giden Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığına ait jandarma aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 4 asker ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ilgın Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Ömer Apil ve AK Parti İlçe Başkanı Ömer Emre hastanede askerleri ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Yaralı askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  • Konya Jandarma
  • asker yaralandı
  • şarampole devrilme

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.