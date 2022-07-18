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Jandarma atlı birliği, Van Gölü sahillerinde sıkı denetim yapıyor

Van'da görevli jandarma atlı birliği, Van Gölü sahillerinde sıkı denetim yapıyor. Plajlar ile mesire alanlarının yanı sıra motorize ekiplerin giremediği noktalarda da devriye atan atlı birlik, özellikle çocuklar ile İranlı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

DHA18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:30 - Güncelleme:
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Kentte 2 yıl önce oluşturulan jandarma atlı birliği, halkın huzuru için Van Gölü sahillerinde sıkı denetim yapıyor. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Birliği'nde 4 bakıcı ve 4 binici asker görev alıyor.

Çiçekli Mahallesi'nde bulunan Atlı Binicilik Merkezi'ndeki 'Tayga', 'Deniz', 'Efsane' ve 'Safir' isimli atlar, gerekli bakımları yapıldıktan sonra günde 1 kez eğitime çıkarılıyor.

Eğitim sonrası atlı birlik, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki sahil şeritleri, plajlar, mesire alanlarının yanı sıra motorize ekiplerin giremediği tarihi ve turistik alanlarda denetimler yapıyor.

Edremit ilçesi Van Gölü sahil şeridinde denetime çıkan atlı birlik, piknik için gelenlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Sahil boyunca devriye gezen atlı birlik, hem çocuklarla hem İranlı turistlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

2 yıl önce oluşturulan jandarma atlı birliğinin güven verdiğini belirten turistler, Jandarma Genel Komutanlığı ile diğer yetkililere teşekkür etti.

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