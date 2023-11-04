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Jandarma düğün magandasını affetmedi: 23 gözaltı

Denizli'nin Honaz ilçesindeki bir düğünde tabancayla havaya ateş açan 23 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 09:49 - Güncelleme:
Jandarma düğün magandasını affetmedi: 23 gözaltı
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Kocabaş Mahallesi'ndeki bir düğüne ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntüleri inceleyen İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 kişinin eğlence maksadıyla tabancayla havaya rastgele ateş açtıklarını belirledi.

Sabah saatlerinde ikisi asayiş komando timi olmak üzere toplam 158 personelin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 12 tabanca, 5 kurusıkı tabanca,11 ruhsatsız av tüfeği, 1865 tabanca mermisi, 40 kurusıkı tabanca mermisi, 332 av tüfeği fişeği, 29 şarjör, bıçak ve tarihi eser niteliğinde metal obje ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilere "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçlarından işlem yapıldı. Toplam 118 bin 553 lira ceza kesilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Öte yandan düğünde 4 çocuğa alkollü içki içirdiği belirtilen kişiye de 74 bin lira idari para cezası kesildi.

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