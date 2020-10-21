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Jandarma ekipleri bir cipte yaptığı aramada 103 litre sahte içki yakalandı

Mersin'de jandarma ekipleri bir cipte yaptığı aramada 103 litre sahte içki ele geçirdi. Şüpheli 2 kişi, sevk edildikleri adli makamlarda alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

IHA21 Ekim 2020 Çarşamba 10:27 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 10:27
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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçak alkol imal ve satışı yapan şahıslara yönelik yaptığı araştırmada, Adana’dan 2 şahsın Mersin’e kaçak olarak üretilmiş sahte alkollü içecekleri getireceklerinin bilgisini aldı. Bunun üzerine yapılan çalışmalarda şahısları ve kullandıkları otomobili belirleyen ekipler, takibe başladı. Şahısları Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde otoyol üzerinde durduran ekipler, sahte içkilerle birlikte 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, cipte yapılan aramada 103 litre sahte içki yakalandı.

Şüpheli 2 kişi, sevk edildikleri adli makamlarda alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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