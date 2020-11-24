Jandarma ekipleri, çektikleri videoyla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

AA 24 Kasım 2020 Salı 16:45 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 16:45

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerdeki okullarda kutlama etkinliği düzenledi.

Okullarda görevli müdür, müdür yardımcıları, kreş ve anaokulu öğretmenlerini ziyaret eden ekipler, karanfil vererek, günlerini kutladı.

Jandarma ekibi, sınıfları gezerek boş masalara çiçek ve not bırakıp, her öğretmen için, isimlerini söyleyerek ayrı ayrı kutlama videosu çekti.

Videolar, öğretmenlerin cep telefonuna da gönderildi.

Videodaki kutlama mesajlarından bazıları şöyle:

"Zeynep Eren öğretmenimiz, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere sizin ve bütün öğretmenlerimizin gününü, İl Jandarma Komutanlığı olarak kutluyoruz."

"Şengül Adıgüzel öğretmenimiz, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geleceğimize ışık tutan tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz."

"Kübra Güdek öğretmenimiz, sizin ve tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz, iyi ki varsınız."