Jandarma ekipleri depremzedeleri yalnız bırakmıyor

AA 03 Temmuz 2020 Cuma 15:53 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 15:53

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan ve güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu, 35 kişinin yaralandığı 14 Haziran'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı personeli, depremden etkilenen köylerde yaşayan vatandaşları ziyaret ederek, iyi ve kötü günde jandarmanın her zaman milletin yanında olduğunu hissettiriyor.

Ekipler, Karlıova ilçesine bağlı Kümbet, Viranşehir, Dörtyol ve Kaynarpınar köylerinde depremzedelerin yaralarının sarılmasına destek verdi.