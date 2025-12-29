Jandarma ekipleri kaçakçılığa geçit vermedi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22-28 Aralık 2025 tarihleri arasında duyumlar üzerine yürütülen çalışmalar kapsamında kaçakçılıkla mücadeleye yönelik önemli bir operasyona imza atıldı.

Ekipler tarafından toplam 72 şüpheli şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 409 bin 672 adet dolar, 26 adet cep telefonu, 19 bin 96 adet bandrolsüz sigara, 862 adet elektronik sigara ve likiti, 74 kilogram nargile tütünü, bin 472 adet muhtelif hırdavat, 2 bin 56 adet tekstil ürünü, 587 adet kozmetik ve süs eşyası ile bin 130 adet çeşitli gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak malzemelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 27 milyon 140 bin lira olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında, gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulmaya çalışılan kaçak ürünlerle ilgili 72 şüpheli hakkında, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aynı tarihler arasında yapılan çalışmalarda; UYAP'tan 40, KİHBİ'den 1 olmak üzere toplam 41 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi başta olmak üzere toplam 11 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.