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Jandarma ekipleri, Malezya uyruklu 9 turisti kar ve tipiden kurtarmak için harekete geçti

Bayburt-Trabzon arasında kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan Malezya uyruklu 9 turist jandarma ekiplerce kurtarıldı.

IHA2 Aralık 2023 Cumartesi 16:09 - Güncelleme:
Jandarma ekipleri, Malezya uyruklu 9 turisti kar ve tipiden kurtarmak için harekete geçti
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan turistler ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda mahsur kaldıkları yerden kurtarıldılar.

Gece saatlerinde Uzungöl'e gitmek isteyen Malezya uyruklu 9 turistin içinde bulunduğu iki otomobil Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kara saplandı. Uzun uğraşlar sonucunda bulundukları yerden çıkamayan turistlerin yardımına jandarma ve AFAD ekipleri yetişti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda turistler, 3 saatin ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak, şehir merkezine kontrollü bir şekilde getirildiler.

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