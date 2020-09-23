İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2020 Çarşamba / 5 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6834
  • EURO
    8,9833
  • ALTIN
    464.008
  • BIST100
    1096.16
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Osmanlı dönemine ait sanduka kapağı ele geçirildi
Güncel

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Osmanlı dönemine ait sanduka kapağı ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen mezar (sanduka) kapağı ile işlenmiş 2 adet mezar taşı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, ele geçirilen tarihi eserlerin müze müdürlüğüne gönderildiği bildirildi.

IHA23 Eylül 2020 Çarşamba 09:30 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 09:30
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birimler tarihi eser kaçakçılığı kapsamındaki istihbari çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Karakoçan ilçesinde ikamet eden M.D’nin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti.Takibe alınan şüpheli aracı ile tarihi eser kaçırırken suç üstü operasyon yapıldı. Araçta yapılan arama sonucunda 56x56 cm ve 20x35 cm boyutlarında Osmanlı dönemine ait sanduka kapağı ve tarihi eser niteliğinde bulunan 2 iki adet işlenmiş mezar taşı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, ele geçirilen tarihi eserlerin müze müdürlüğüne gönderildiği bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.