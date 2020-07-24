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Güncel

Jandarma ekiplerince 500 kök kenevir ele geçirildi

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ormanlık alana ekili halde 500 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahsa adli işlem yapılırken, ele geçirilen kenevirler imha edildi.

IHA24 Temmuz 2020 Cuma 17:42 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 17:48
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Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında sorumluluk sahasında geçtiğimiz gün yapılan çalışmalar neticesinde Başiskele Servetiye Soğuksu Ormanlık alan mevki ve Yuvacık Yakacık Kanlıdere mevkiinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, belirlenen iki bölgede operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda dikili halde 500 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahsa adli işlem yapılırken, ele geçirilen kenevirler imha edildi.

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