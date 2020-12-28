İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2020 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4695
  • EURO
    9,1217
  • ALTIN
    451.158
  • BIST100
    1441.23
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Jandarma ekiplerince yapılan baskında Roma dönemine ait tarihi eserler yakalandı
Güncel

Jandarma ekiplerince yapılan baskında Roma dönemine ait tarihi eserler yakalandı

Adana'da bir evde yapılan aramada Roma dönemine ait tarihi eserler bulundu. Olayla ilgili O.Y. adlı şüpheli gözaltına alındı.

IHA28 Aralık 2020 Pazartesi 13:41 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:41
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi’nde O.Y. isimli şahsın evinde kültür ve tabiat varlığı bulundurduğu bilgisi alınması üzerine adli makamlardan alınan talimatla şahsın ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, kültür ve tabiat varlığı kapsamında olan Roma dönemine ait 1 adet mermer mezar siteli, 2 adet mermer sütun tabanı, 1 adet mermer sütun başı, 1 adet haç figürlü taş obje ve çok miktarda kırılmış halde çini işlemeli terra kota (kilden imal edilmiş tabak) objeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili O.Y. adlı şüpheli gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.