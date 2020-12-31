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Güncel

Jandarma ekiplerinden tarihi eser satıcılarına suçüstü

Eskişehir'de ellerindeki Bizans dönemine ait olduğu belirtilen lahit mezar taşını satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

DHA31 Aralık 2020 Perşembe 15:58 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 15:58
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurağıl Mahallesi’nde M.C.K. ve R.G.’nin tarihi eser niteliğindeki Bizans dönemine ait lahit mezar taşını satmak için müşteri aradığını belirledi. Savcılık izniyle başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerle alıcı gibi davranarak irtibat kuran jandarma, buluşma noktasında operasyon düzenledi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yanlarında getirdikleri lahit mezar taşı ise incelenmek üzere Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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