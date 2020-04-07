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Güncel

Jandarma ev ev dolaşıp sosyal yardımları ulaştırıyor

Siirt'te jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşların maaşlarını ve sosyal yardım ödemelerini evlerinde teslim ediyor.

AA07 Nisan 2020 Salı 15:10 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 15:10
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Düzenli Merkezi Sosyal Yardım"dan yararlanan ailelere hane başı 1000 lira ödeme işlemleri sürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında PTT şubeleri ve kamu bankalarının ATM'lerinin önünde yoğunluk oluşmaması için ihtiyaç sahibi ailelere ödemeleri, jandarma ekipleri tarafından yapılıyor.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yardım paralarını imza karşılığında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Sosyal yardım alan faydalanan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

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