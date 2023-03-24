Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Hakkari'de üs bölgesindeki güvenlik güçleriyle iftar yaptı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çetin, beraberinde Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ile Mahya Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren jandarma personeliyle bir araya gelen Çetin'e, komutanlar tarafından bölge hakkında bilgi verildi.

Çetin, Akbıyık ve beraberindekiler daha sonra jandarmayla iftar yaptı.