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Jandarma Genel Komutanlığı bir haftada yakalanan göçmen sayısını açıkladı

Jandarma Genel Komutanlığı, yurt genelinde bir haftada 1878 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

AA17 Aralık 2022 Cumartesi 19:56 - Güncelleme:
Jandarma Genel Komutanlığı bir haftada yakalanan göçmen sayısını açıkladı
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Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında 9-15 Aralık tarihlerinde çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 355 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilirken 645'i Afgan, 486'sı Suriye, 98'i Filistin, 91'i Yemen, 182'si Fas ve 376's farklı uyruklu toplam 1878 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

Çalışmalar kapsamında 47 organizatör gözaltına alındı, 618 yabancı uyruklu hakkında idari işlem yapıldı.

Suçta kullanılan 13 kamyon ve kamyonet ile 13 otomobile de işlem uygulandı.

Ayrıca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, 36 mermi, 2 cep telefonu, 2 sim kart, 145 kilogram kaçak tütün, 5 gram esrar, 4 gram metanfetamin ve 6 sentetik ecza (hap) ele geçirildi.

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