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Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında karar açıklandı: 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 86 sanığa 'anayasayı ihlale teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı başından vurarak ağır yaralayan, koruması Hasan Gülhan'ı şehit eden darbeci eski Albay Erkan Öktem ise 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

26 Haziran 2020 Cuma 12:45 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 13:10
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe'deki Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin 245 sanık hakkında açılan davada mahkeme kararını açıkladı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahındaki eylemlere ilişkin 245 kişinin yargılandığı davada, 86 kişi hakkında ‘anayasayı ihlal suçundan’ ağırlaştırılmış, 35 kişiye de müebbet hapis cezası erildi.

Mahkeme, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’ı başından vurarak ağır yaralayan, koruması Hasan Gülhan’ı şehit eden darbeci eski Albay Erkan Öktem ise 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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