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Jandarma Genel Komutanlığı terörle mücadele operasyonlarını sürdüren komandoların görüntüsünü paylaştı

Jandarma Genel Komutanlığı, ağır kış koşullarında terörle mücadele operasyonlarını sürdüren komandoların görüntüsünü Twitter'da, 'Kar kış yok, terörle mücadele var' notuyla paylaştı.

  • DHA
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Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntü, jandarma komandoların zorlu kış koşullarında metrelerce kar altında terörle mücadele operasyonlarını yürüttüğünü gösterdi. İki askerin karla kaplı arazide ellerinde küreklerle ulaşımlarını kolaylaştırmak için yol açarken çekilen görüntüsü Twitter'da paylaşıldı. 'Soğuk yok al bayrağın sıcağı var, yorgunluk yok azim ve kararlılık var, vazgeçmek yok milletimizin duası var, kar kış yok terörle mücadele var' notuyla paylaşılan görüntü dikkat çekti.

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