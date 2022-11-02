Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet'ten Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığının dilekçesi, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, kolluk kuvvetlerini hedef alan açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Videoda, gerçeği yansıtmayan, asılsız ve soyut beyanlarla Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçluyla mücadelesinin baltalanmak istendiği ifade edildi.

"'KANUN ORDUSU JANDARMANIN' HEDEF ALINMASININ VİCDANLARI SIZLATTI"

Son yıllarda özellikle uyuşturucuyla mücadelede dikkat çeken başarılar elde edildiği, bu gelişmenin rakamlara da açıkça yansıdığı aktarılan dilekçede, buna rağmen "kanun ordusu jandarmanın" hedef alınmasının vicdanları sızlattığı kaydedildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanunun 301. maddesinde yer alan "Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçunu işlediği savunulan dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında bu suçtan dava açılması istendi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DE SUÇ DUYURUSU

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, EGM'nin dilekçesi, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, kolluk kuvvetlerini hedef alan açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Videodaki beyanların gerçeği yansıtmadığı, asılsız ve dayanaksız beyanlarla EGM'nin karalanmak istendiği ifade edildi.

Uyuşturucuyla kararlı şekilde mücadele eden, görevini yerine getirirken büyük özveriyle çalışan teşkilata güvenin sarsılmasına yönelik paylaşımların düşünce açıklama ve yayma özgürlüğü ilkesine sığınılarak açıklanmasının mümkün olmadığı kaydedilen açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun "hakaret", "iftira", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarını işlediği savunuldu ve hakkında bu suçlardan dava açılması istendi.