Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 28 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 28 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
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