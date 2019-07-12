Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu
Jandarma Genel Komutanlığı'nda düzenlenen FETÖ operasyonunda 46'sı muvazzaf 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
- AA
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 46'sı muvazzaf 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.