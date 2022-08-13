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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Jandarma'da bir ilk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri Resmi Gazete'de yayımlandı. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil emekliliğe sevk edilirken, Korgeneral İsmail Balıbek ve Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atandı. Jandarma Genel Komutanlığı'na ilk kez kadın general ataması yapıldı.

AA13 Ağustos 2022 Cumartesi 07:01 - Güncelleme:
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Jandarma Genel Komutanlığına mensup bazı general ve albayların emekliliğe sevki, bir üst rütbeye terfileri ve yeni göreve atanmalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Jandarma Genel Komutanlığına mensup Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Tümgeneral Fuat Güney, Tuğgeneral Vedat Çolak, Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Tuğgeneral Nuri Öztürk, Tuğgeneral Mehmet Çimen, Tuğgeneral İsmail Sıkı ve Tuğgeneral İbrahim Güven 30 Ağustos itibarıyla emekliğe sevk edildi.

Atamalara göre, 2 tümgeneral korgeneralliğe, 16 tuğgeneral tümgeneralliğe, 14 albay ise tuğgeneralliğe terfi etti.

Ayrıca, ilk defa Jandarma Genel Komutanlığına kadın general ataması yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz Tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.

Öte yandan, 69 general ve albayın yeni görevleri belli oldu. Bunların arasında Korgeneral İsmail Balıbek ve Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu Jandarma Genel Komutan yardımcılığına atandı.

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