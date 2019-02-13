Jandarma Özel Harekat (JÖH) başvuruları ne zaman, aranan şartlar nelerdir?

JÖH başvuruları ne zaman? 2019'da Jandarma Özel Harekat (JÖH) yeni alımlar hangi tarihte yapılacak? sorusuna yanıt aranıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamalarında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 25 bin jandarma alımı yapılacağını ifade etmişti. Adaylar tarafından alımların JÖH branşında gerçekleştirilmesi talep ediliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce yaptığı açıklamalarında her yıl Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 25 bin jandarma alımı yapılacağı ifade etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamalarında jandarma alımı hakkında "2021'e kadar jandarmamızı profesyonel hale getiriyoruz, 2016'dan bugüne kadar 42 bin 174 uzman jandarma aldık, toplam sayımız 195 bine ulaştı. Her yıl 25 bin jandarma alacağız ve profesyonelliği tamamlayacağız. Sahil güvenlikte de geçen yıl yaklaşık 647 personel alımı yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

Jandarma personel alımlarının ne zaman yapılacağı hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yapmazken genel şartlar hakkında da bilgi paylaşımı yapılmadı.

ALIMLAR HANGİ BRANŞTA YAPILMALIDIR?

Bakan Soylu'nun açıklamalarının ardından adaylar tarafından sitemiz çok sayıda geri bildirim gönderildi. Sitemize gönderilen geri bildirimlerde adaylar jandarma alımları branş dağılımı hakkında taleplerini belirttiler.

Adaylar Jandarma Özel Harekat, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Jandarma Özel Operasyon Timi ve Uzman Çavuş branşlarında yapılmasını talep ediyorlar.

Jandarma özel harekat (JÖH) başvurusunun nasıl yapılacağını merak eden binlerce vatandaş araştırmalarına devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Uzman Erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edileceği belirtildi. Vatandaşlar, Jandarma Özel Harekat başvurularının nasıl yapılacağını ve aranan şartları merak ediyorlar.

Jandarma özel harekat alımı başvurusu konusunda süreç kaldığı yerden devam ediyor. Terörle mücadele ve kırsal kesimin korunması aşamasında önemli bir konuma sahip olan jandarma özel harekat (JÖH), personel alımı başvurusu ile bu sayıyı arttıracak.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ (ÇAVUŞ) ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Uzman Erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin; lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş/er olarak tamamlamış veya halen silahaltında bulunan adaylar verilen tarihler itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olanlar arasından Jandarma Komando ile Jandarma Asayiş birliklerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Uzman Erbaş statüsünde yapılacaktır.

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 tarihi ve sonrasında doğanlar),

e. Tüm sınavları geçen adaylar için; sevk edildikleri hastanelerden “Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

f. En az 164 cm boyunda olmak koşuluyla, Boy-Kilo Tablosunda oranları tablosunda (TABLO-1) belirtilen değerler içerisinde bulunmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.

g. TSK’da daha önce subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş ve er (Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda yer alan hükümler hariç; üçüncü hizmet yılını tamamlamış dördüncü hizmet yılında olduğuna dair belgeyle geleceklerdir.) olarak istihdam edilmemiş, askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak.

ğ. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, işitme ve görmede kusuru bulunmamak, gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmamak, renk körü ve düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde veya kapalı yerlerinde belirlenen kriterlere uygun olmayan yara, dövme, yanık ve ameliyat izi bulunmamak. Türkçeyi kusursuz konuşmak, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak).

h. Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

ı. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir ve üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 22.05.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hükümlü bulunmamak.

i. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş yada ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak.

j. Tutum ve davranışları ile yasadışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak.

k. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

l. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesi (TABLO-2) almış olmak.

n. Başvuru, sınavlar, kayıt kabul işlemleri esnasında, adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülüklerin tam ve doğru olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.