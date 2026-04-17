  • Jandarma suç örgütlerine göz açtırmadı: Adreslerden adeta cephanelik çıktı
Jandarma suç örgütlerine göz açtırmadı: Adreslerden adeta cephanelik çıktı

Konya'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirilirken, 3 şahıs tutuklandı.

IHA17 Nisan 2026 Cuma 17:41 - Güncelleme:
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-16 Nisan 2026 tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, operasyonlar kapsamında 39 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet markasız 5.5 mm havalı tüfek, 171 adet av tüfeği, 23 adet tabanca mekanizma üst kapağı, 5 bin 756 adet muhtelif tabanca parçası, 60 adet 9 mm tabanca, 400 adet 9 mm tabanca fişeği, 81 adet 7.65mm tabanca fişeği, 2 bin 1 adet av tüfeği fişeği, 28 adet tabanca şarjörü, 1 adet cep telefonu, 1 adet tablet ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 22 şüpheli şahıstan 18 şahıs ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şahıs da tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

