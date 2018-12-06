Jandarma tarafından yakalanan terörist tutuklandı

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sınır hattında düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu M.C.H., gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu saptanan ve bunu sorgusunda itiraf eden M.C.H. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye çıkan M.C.H., 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.