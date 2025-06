Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı

İstanbul'da, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim ve Edirnekapı Şehitliği'nde program düzenlendi.

Taksim Meydanı'ndaki törende, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Jandarma teşkilatı 186 yaşında! Kutlamalardan dikkat çeken görüntüler Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Topcu ve beraberindeki askeri heyet, Edirnekapı Şehitliği'ne geçti.

Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte, Tümgeneral Topcu ile beraberindeki jandarma personeli, dua ettikten sonra şehitlerin kabirlere karanfil bıraktı.

Topcu, kabir ziyaretine gelen şehit yakınlarına da baş sağlığı dileğinde bulundu.

ANKARA

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aktaş başkanlığındaki jandarma heyeti, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Burada mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Aktaş, imzaladığı Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 186 yıldır milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünde huzurunuzdayız. Bizler, milletimizin bağrından çıkan ay yıldızlı üniformasıyla vatan toprağının her karışında görev yapan, varlığıyla huzur veren kahramanlarız. Türkiye'mizin dağlarında, yaylalarında, köylerinde, karakolda, devriye yolunda, sınır hattında, afet bölgesinde, en ücra yollarda milletimizin yanında olmak, bizim için yalnızca bir görev değil, şerefle taşıdığımız bir mesuliyettir. Bugün, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla, milletimizin barış ve esenlik içinde yaşadığı bir geleceği inşa etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz açıktır, terörsüz, huzurlu ve güvenli bir Türkiye. Bu hedefe ulaşana dek azimle ve inançla mücadelemize devam edeceğiz.

Jandarma, asayişin teminatı, kamu düzeninin mihenk taşı ve devletin vatandaşına uzanan vicdanlı elidir. Bu anlayışla, teknolojiyle donanmış, insan odaklı, eğitimli ve liyakatli personelimizle Türkiye'nin her noktasında milletimizin hizmetindeyiz. Bu anlamlı günde, şanlı üniformamız altında görev ifa ederken şehitlik mertebesine erişmiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."

Aktaş ve beraberindeki jandarma heyeti, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

İZMİR

İzmir'de Jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende teşkilatın tarihçesi okundu.

Törene Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek de katıldı.

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da tören düzenlendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve jandarma personeli katıldı.

Hekimoğlu, Atatürk Anıtı'na çelek sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tuğgeneral Hekimoğlu, törendeki konuşmasında, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Başarılarla dolu 186 yıllık köklü tarihe sahip Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu belirten Hekimoğlu, "Teşkilatımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır." dedi.

Hekimoğlu ve beraberindekiler, Uncalı Şehitliğini ziyaret ederek, kabristanlığa karanfil bıraktı.

MUĞLA

Menteşe ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve jandarma personeli katıldı.

Törende Tuğgeneral Büyük, Atatürk Anıtı'na çelek sundu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Büyük ve beraberindekiler, Muğla'daki şehitlikleri ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

BURDUR

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı'nın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Balcı, törende yaptığı konuşmada, jandarmanın üstün vazife anlayışı, gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücüyle görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından jandarmanın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen spor faaliyetlerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törende jandarma personeli tarafından tüfekli hareketler, asayiş ve bomba arama köpeklerinin performansları, aikido ve 14 yaşındaki Doruk Cengiz'in kendi yaptığı dron ile gösteri sergilendi.

İl Jandarma Komutanlığınca açılan stantlar gezildi.

ISPARTA

Isparta'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlik kapsamında askeri silah ve teçhizat sergilendi, mayın arama köpeği "Teker" ile gösteri yapıldı.

Vali Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yunus Emre Karamanoğlu, stantları gezdi.

SAMSUN

Samsun'da ilk tören Onur Anıtı'nda yapıldı. Daha sonra Kıranköy Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi.

Törene katılan Samsun Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ve Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, şehitliklerin kabirlerine karanfil bıraktı.

KASTAMONU

Kastamonu'da da Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı.

İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sundu.

Özden, buradaki konuşmasında, Jandarma Teşkilatının Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olduğunu söyledi.

Daha sonra kentin farklı noktalarında vatandaşlara tanıtım amaçlı silah ve teçhizat tanıtım standı açıldı.

Özden ve beraberindekiler, Kastamonu Şehitliği'ni de ziyaret etti.

TOKAT

Tokat'ta Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

İl Jandarma Komutanlığındaki törende konuşan Tokat Valisi Abdullah Köklü, Jandarma Teşkilatının 186 yılını kutladığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Malazgirt'ten Kurtuluş Savaşı'na, 15 Temmuz'a kadar çok bedeller ödedi. Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz, tüm bunları atlatmış bir milletiz. Jandarma ve silahlı kuvvetler ile emniyet birimlerimiz, bu süreçlerde üstüne düşen fedakarlığı fazlasıyla yerine getirdi. Bundan dolayı hem ordumuzun hem Jandarma Teşkilatımızın hem emniyet teşkilatımızın tüm şehitlerini rahmetle anıyorum. Gazilerine Allah'tan sağlık ve selamet diliyorum. Kurtuluş Savaşı'nda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına, o günden bu tarafa vatan ve bayrak için, Türkiye için fedakarlık yapmış tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, sevgiyle anıyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde jandarma, kanun ordusu olmaya devam edecektir."

Törende jandarma köpekleri ile gösteri de sunuldu.

SİNOP

Sinop'ta İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Jandarma Teşkilatının 186'ncı yıl dönümüne ilişkin şiirler okundu, konuşmalar yapıldı.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, jandarmanın 186 yıldır vatandaşların can ve mal güvenliği için görev ifa ettiğini söyledi.

Kar kış demeden zorlu şartlarda görevini layıkıyla yerine getiren tüm jandarma personeline emekleri için teşekkür eden Vali Özarslan, "Jandarmamız aynı zamanda afetlerde, yangında, selde, depremde, milletinin hizmetinde. Bu anlamda jandarmamız halkın can ve mal güvenliğini sağlarken, üzüntülerine ve sevinçlerine de ortak olmaktadır. Bu uğurda şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Vali Özarslan'ın konuşmasının ardından halk oyunları ekibi ve komando birliği gösteri sundu.

Program, eğitimli jandarma köpeklerinin gösterisiyle son buldu.

ÇANKIRI

Çankırı İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Teşkilatının tarihçesinin okunmasının ardından İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmadan sonra İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü gösterisi sunuldu.

Jandarma ekiplerinin kullandığı ekipmanların sergisinin gezilmesinin ardından tören sona erdi.

Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ katıldı.

BOLU

Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında Abant Gölü Milli Parkı'nda yamaç paraşütü uçuşu yapıldı.

Bolu'da yamaç paraşütü yapan bir grup, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir araya geldi.

Abant semalarında gerçekleştirilen uçuşta, yamaç paraşütünden Türk bayrağı açıldı.

Kayıt altına alınan uçuş görüntüsü, jandarma marşı eşliğinde "Kanun Ordusu Jandarma 186 yaşında" mesajıyla paylaşıldı.

ADANA

Adana'da Atatürk Parkı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sel, törende yaptığı konuşmada, mensubu olmaktan gurur duyduğu Jandarma Teşkilatının 186. yıl dönümünü kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yurdun her köşesinde halkla iç içe görev yapan Jandarma Teşkilatının devletin halka açılan penceresi olduğunu belirten Sel, teşkilatın Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak, vatandaşların hak ve özgürlüklerine saygılı şekilde güvenlik hizmeti sunduğunu dile getirdi.

Sel, zor koşullar ve arazi şartlarında kahramanca mücadele eden Jandarma Teşkilatının, emniyet ve diğer kurumlarla tam koordinasyon içinde çalıştığını ifade etti.

MERSİN

Mersin'de de Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Mersin Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan Atasoy, Jandarma Teşkilatının 186. yıl dönümünü kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Program, Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun konseriyle sona erdi.

OSMANİYE

Osmaniye'de Valilik kompleksindeki törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

HATAY

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü düzenlenen tanıtım etkinliğiyle kutlandı.

İl Jandarma Komutanlığınca kutlamalar kapsamında ilçedeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, jandarmanın tüm birimlerinde kullanılan çeşitli teknolojik araç, gereçler ve silahlar sergilendi.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında oluşturulan Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulamasının tanıtıldığı programda ekipler, uygulamayı indirmek isteyen bazı kadınlara yardımcı oldu.

Etkinliğe, İskenderun Deniz Üs Komutanı Deniz Albay Necati Koray Salar, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık ile İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de katıldı.

GAZİANTEP

Gaziantep'te etkinlikler kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, 186 yıllık köklü tarihe sahip Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne, milletin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu belirtti.

Program kapsamında Asri Mezarlık'taki şehitlik ve şehitlerin yakınları ziyaret edildi.

İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve ilgili personeller de programlara katıldı.

KİLİS

Kilis İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun ile protokol üyeleri, Asri Mezarlık'taki şehitliği ziyaret etti, kabirlere çiçek bıraktı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Kıdemli Albay Coşkun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Teğmen Serkan Dağ, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Tören, jandarma personelinin görevde kullandığı teçhizat ve malzemelerin tanıtıldığı stantların gezilmesiyle sona erdi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, teşkilatın 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şehitlikte devam eden törende, dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Programa, kent protokolü ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

ERZURUM

Erzurum'da, Kars Kapı Şehitlik ziyaretiyle başlayan programda, dualar okunup mezarlara karanfil bırakıldı.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda devam törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tuğgeneral Avcı, burada yaptığı konuşmada, 186 yıllık köklü tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne her zaman milletin takdirini kazandığını söyledi.

Jandarma teşkilatının günlük yaşamın her anında, ülkenin her noktasında gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edeceğini belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeli ile jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almış ve almaya da devam edecektir. Jandarma, üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur.

Kahramanca, canı pahasına her türlü zor koşullarda en zor arazi kesimlerinde başta teröristle mücadele harekatı olmak üzere her türlü suç ve suç örgütüyle mücadele eden emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görevini yapmaktadır."

Konuşmaların ardından stant kuran jandarma ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), trafik, olay yeri inceleme, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı personelleri kullandıkları malzemeleri katılımcılara anlattı.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

AĞRI

Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve beraberindeki jandarma personelini kabul etti.

Vali Koç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Kiper, daha sonra Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Koç, teşkilat mensuplarının yıl dönümünü tebrik ederek çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

KARS

Kars'ta da Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığında devam eden programda, kutlama mesajları okundu.

İl Jandarma Komutanı Albay Genç, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Jandarma bünyesinde görev yapan eğitimli köpeklerin gösteri sunduğu etkinlikte, Kars Valisi Ziya Polat ve beraberindekiler yerli silahları inceledi.

VAN

Van Valiliği bahçesinde gerçekleştirilen programda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Şen, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başarılarla dolu 186 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Teşkilatının, kuruluşundan bu yana milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu belirten Şen, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle jandarma, ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Personelimiz, milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde hareket ederek, mevcut güven ve sevgi bağını koruma, güçlendirme azim ve kararlılığındadır. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Jandarma Teşkilatı, kurulduğu günden bu yana ülkemizin her noktasında her şartta halkın hizmetinde olmuş ve olmaya devam edecektir."

Jandarma Bandosu'nun "Jandarma Marşı" çaldığı törene İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

HAKKARİ

Valilik önündeki törende İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, kurum amirleri, jandarma ve emniyet personeli katıldı.

Törenin ardından Çarıkcıoğlu, jandarma personeli ile Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çelik, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak "Vazifeleri başında şehit olan tüm jandarma personelimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize ise sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin." dedi.

MUŞ

Muş İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Teşkilatının tarihçesi okundu.

Programa katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, milletin can ve mal güvenliğini temin etmek, huzur ve asayişi sağlamak adına 186 yıldır fedakarca görev yapan, şanlı mazisiyle milletin gönlünde taht kuran Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını söyledi.

"Jandarma, yalnızca bir güvenlik kuvveti değildir. O, milletin huzurunu kendi huzuru bilen, vatan toprağının her karışında iz bırakan, dağda, ovada, köyde ve en ücra mezrada devletin vakarını, şefkatini ve kararlılığını taşıyan bir gönül ordusudur." diyen Çakır, şöyle devam etti:

"186 yıl önce temelleri atılan bu güzide teşkilat, bugün hem görev anlayışı hem de teknolojik ve kurumsal kapasitesiyle çağın gereklerine tam anlamıyla uyum sağlayan güçlü bir yapıya kavuşmuştur. Şunu da çok iyi biliyoruz ki jandarmamızı asıl güçlü kılan, yüreği vatan sevgisiyle çarpan, canı pahasına görevini yerine getirmekten çekinmeyen kahraman personelidir. Jandarmamız, milletimizin birlik ve beraberliğinin, huzur ve güvenliğinin teminatı olmuş, taşıdığı üniformayı şerefle temsil etmiş ve her şartta görevini hakkıyla yerine getirmiştir. Bizler, bu milletin evlatları olarak, onların gece gündüz demeden yürüttüğü bu kutsal göreve minnettarız. Bugün burada bulunmamıza vesile olan bu özel günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu topraklar uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum."

Albay Kırgel de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Daha sonra Vali Çakır, beraberindeki heyetle yerli silah ve teçhizatın bulunduğu stantları gezerek bilgi aldı.

Jandarma araçlarının geçişiyle son bulan programa, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

TUNCELİ

Tunceli'de de Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve beraberindeki jandarma personelini kabul etti.

Aygöl, jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

SİİRT

Siirt'te Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde düzenlenen törende, Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

İl Jandarma Komutanlığındaki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan Tören Alanı'nda devam eden programda, kutlama mesajları okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, milletin huzur ve güvenliğini sağlamak adına 186 yıldır büyük bir fedakarlık ve görev bilinciyle hizmet veren Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

Tarihi başarılarla dolu olan Jandarma Teşkilatının, kamu düzeninin sağlanmasındaki üstün hizmetleriyle milletin takdirini kazandığını, güven ve sevgisini arkasına aldığını ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan Jandarma Teşkilatımız, vatan sevgisiyle yoğrulmuş nitelikli personeli, modern teçhizatı, disiplini ve yüksek görev anlayışıyla, başta terör olmak üzere her türlü suça karşı büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Bu sayede halkımızın gönlünde müstesna bir yer edinmeyi başarmıştır. Kahraman jandarmamızın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevini aynı özveriyle, başarıyla sürdüreceğine olan inancım tamdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle görevleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, halen görev başında olan tüm jandarma personelimize sağlık, başarı ve esenlik diliyorum."

İl Jandarma Komutan Vekili Albay Seydi Salman da günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Jandarma bünyesindeki eğitimli köpeklerin çeşitli gösteri sunduğu etkinlikte, jandarmanın faaliyetlerinin anlatıldığı stantlar gezildi.

Törene, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, jandarma personeli ve aileleri ile davetliler katıldı.

ŞIRNAK

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen törende, Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Daha sonra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve beraberindekiler, Vali Birol Ekici'yi ziyaret etti.

Ekici, Valilik önünde karşıladığı Tuğgeneral Dirim ve beraberindeki jandarma personelinin anlamlı gününü kutladı.

Vali Ekici, "Halkımızın huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapan kahraman jandarmalarımıza teşekkür ediyorum. Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." diye konuştu.

Tuğgeneral Dirim ve beraberindekiler, daha sonra Vali Ekici ile makamında görüştü.