İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1591
  • EURO
    6,6922
  • ALTIN
    323.911
  • BIST100
    115171
Güncel

Jandarma trafik ekipleri drone ile uygulama yaptı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde jandarma trafik ve asayiş ekipleri drone ile uygulama yaptı.

IHA26 Şubat 2020 Çarşamba17:09 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 17:09

Erzurum İl Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ile asayiş ekipleri Aşkale ilçesinde drone ile uygulama yaptı. Trafik ekipleri yol uygulamasında eksik belgesi olan, hatalı sollama, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma gibi trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Yapılan uygulamaya Rimel isimli özel eğitimli köpekte katıldı.

Drone ile ilk defa uygulamaya çıkan trafik timi, "Her şey sürücülerimizin trafikte güvenli seyir yapmaları içindir" derken, drone uygulamasına takılan sürücüler ise, "Yapılan uygulamadan son derece memnunuz. Bu uygulamanın yerinde olduğunu ve sürekli yapılmasından yanayız" dediler.

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sen o aklını kendine sakla

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler
Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler

Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler

314 milyon dolarlık Patriot sözleşmesi imzalandı
314 milyon dolarlık Patriot sözleşmesi imzalandı

314 milyon dolarlık Patriot sözleşmesi imzalandı

Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...
Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...

Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...

Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz
Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz

Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.