Jandarma uzman erbaş alımı 2018 kılavuzu MSB JGK Jandarma lojistik uzman erbaş alımı başvuru şartları

Jandarma uzman erbaş alımı 2018 kılavuzu yayınlandı. Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları nasıl yapılıyor? MSB Jandarma lojistik uzman erbaş alımı başvuru şartları nedir? JGK 1457 uzman erbaş alımı başvuruları nasıl yapılır? 2018 Jandarma uzman erbaş başvuru şartları neler? Jandarma uzman erbaş alım ilanı başvuru şartları nedir? 2018 TSK JGK uzmanlık başvuruları nasıl yapılır? Jandarma uzman erbaş alımı başvurular ne zamana kadar devam edecek? Kimler başvuru yapabilir? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, sözleşmeli olarak 1457 uzman erbaş istihdam edecek. JGK 1457 uzman erbaş alımı başvuruları ise 08 Kasım-29 Kasım 2018 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri alım yapılacak uzman erbaş branşları, alım şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzu’nda (2018-2) belirtilmiştir. Söz konusu alımlara yönelik detaylar, Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden ilan edildi.Jandarma Genel Komutanlığına Lojistik branşında 1.457 Sözleşmeli Uzman Erbaş (erkek) temin edilecek. Kurumun yayınladığı ilana göre ön başvurular 8-29 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacak. 2018/2 Jandarma lojistik uzman erbaş alımı hakkında merak edilen tüm detaylar star.com.tr'de

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ÖN BAŞVURULAR BAŞLADI



Uzman erbaş alımı ön başvuruları www.jandarma.gov.tr internet adresinde "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından 08 - 29 Kasım 2018 (saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacak. Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aşamasına katılmayan adayların ön başvuru işlemleri sonlandırılacak. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacak.



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ADAYLARA TEBLİGAT YAPILMAYACAK



Seçme sınavları tarihleriwww.jandarma.gov.tr internet adresinde ''Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Adaylara bildirilen sınav tarihi kesinlikle değiştirilmeyecek.



BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,



En az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık) mezunu olmak,



Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]





Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmak.



Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,



Bu kılavuzda yer alan hususlar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. Bu durum başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz.



İlgili yasal mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine aittir.



BAŞVURU ŞARTLARININ TAMAMI VE KILAVUZU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli olarak 1457 uzman erbaş alımı yapacak. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru sürecinin detaylarını Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden paylaştı. Jandarma uzman erbaş alımı kılavuzu yayımlandı. En az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılacak olan uzman erbaş alımında adaylarda askerlik şartı aranmıyor. Askerliğini yapan ve henüz yapmayan adaylar arasından yapılacak uzman erbaş alımında başvurular başlıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, en az ilköğretim mezunu 2018-2 Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı yapılacak. Jandarma GeJandarma Genel Komutanlığınel Komutanlığı (JGK) tarafından 06 Kasım 2018 tarihinde yapılan duyuruya göre, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilköğretim mezunu lojistik branşlı sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacaktır. Jandarma Genel Komutanlığı, 8 Kasım-29 Kasım 2018 tarihleri arasında sözleşmeli uzman erbaş alımı için başvuruları alacak.

Jandarma uzman erbaş alımıyla ilgili kılavuz yayımlandı. Adaylar Jandarma uzman erbaş alımının başvuru şartları için internetten araştırmalara başladı. Jandarma lojistik branşı uzman erbaş alımı başvuruları 8 Kasım günü başlayacak. İlan metni ayrıntılı olarak Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanacak ve başvuru ekranı açılacak.

Jandarma Genel Komutanlığına Lojistik branşında (12 Branş)(1.457) Sözleşmeli Uzman Erbaş (erkek) temin edilecek. Uzman erbaş alımı ön başvuruları www.jandarma.gov.tr internet adresinde "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından 08 - 29 Kasım 2018 (saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacak.



Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aşamasına katılmayan adayların ön başvuru işlemleri sonlandırılacak. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacak.



Seçme sınavları tarihleriwww.jandarma.gov.tr internet adresinde ''Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Adaylara bildirilen sınav tarihi kesinlikle değiştirilmeyecek.



JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN? NASIL YAPILIR?



Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuruları 8-29 Kasım 2018 tarihleri arasında alınacak.





JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,



- En az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık) mezunu olmak,



- Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2’deki Nitelik Belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmak.



- Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,



- Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,



- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (08 Kasım 2013 tarihi ve sonrasında terhis olmak.)





- Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)



- Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, üç yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir. Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır. Üç yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilebilecektir. Üç yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.



- Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,



- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (08 Kasım 2013 tarihi ve sonrasında terhis olmak.)



- En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1’de BoyKilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)



- Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,



- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.)



- Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,



- Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak, m. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.



- Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.



- Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak. (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)



- Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.



NASIL BAŞVURU YAPILIR?



Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana göre adaylar başvuru işlemlerini 08 Kasım - 29 Kasım 2018 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. Başvurular Jandarma Genel Komutanlığı’nın internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri alım yapılacak uzman erbaş branşları, alım şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzu’nda (2018-2) belirtilmiştir. İletişim adresi:



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA TEL : (0312) 464 4836 Faks: (0312) 464 4848 b. Jandarma Lojistik Komutanlığı Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası Batıkent/Yenimahalle/ANKARA

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,



b. En az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık) mezunu olmak,



c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]



ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmak.



d. Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,



a. Bu kılavuzda yer alan hususlar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. Bu durum başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz.



b. İlgili yasal mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine aittir.

