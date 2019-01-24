Jandarma uzman erbaş alımı 2019 ne zaman? TSK MSB personel temin uzman erbaş alımı için aranan şartlar neler? 2019 Jandarma uzman erbaş, astsubay ve subay alımı başvuru şartları neler olacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından, uzman erbaş, astsubay ve subay alımları için ilanların yayınlanması bekleniyor. 2019 yılı uzman alımlarının ne zaman yapılacağı binlerce aday tarafından, yeni yılın ilk ayında sorgulanmaya başladı. Bu yıl yapılacak olan alımları için şanslarını denemek isteyen vatandaşlar, TSK tarafından yayınlanacak olan tarihleri sorguluyor. İçişleri Bakanlığı 2019 yılında uzman erbaş, astsubay ve subay olarak toplam da 30 bin civarında personel alımı yapacağını açıklamıştı ve başvuruda bulunacak olan adaylar ise tarihleri sorgulamaya başladı. Türk silahlı kuvvetleri 2019 yılında jandarma uzman erbaş alımı yapılacağını açıklamasının ardından araştırmalar hızlandı. Başvuruda bulunmak isteyenler jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları ve tarihleri açıklandı mı internet üzerinden sorgulamaya devam ediyor.



Jandarma Genel Komutanlığı asayiş ve komando sınıfı uzman erbaş alımı için geri sayım devam ediyor. JGK tarafından, Jandarma Uzman Erbaş, Astsubay ve Subay alımları için ilanların yayınlanması bekleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 25 binden fazla uzman erbaş alınacağını belirtmişti. Yeni yıl ile birlikte adaylar, ilanın yayınlanmasını bekliyor. Bunun yayında yayınlanması beklenen 5 bin civarında Subay ve Astsubay ilanları yer alıyor.

Subay ve astsubay personel alımlarının 2019 yılı nisan ayı içerisinde ilana çıkması beklenirken uzman erbaş alımlarının ne zaman ilana çıkılacağı konusunda net bir tarih henüz belirtilmedi.



KURUM İÇİN PERSONEL ALIMLARI DEVAM EDECEK



Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden alımlar da devam edecek. JÖPER, JÖAK alımları ile ilgili Özel Operasyon Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Tuncay Özbek, JÖPER alımları ile ilgili yaptığı açıklamada, JÖAK Komutanlığına bağlı özel operasyon timlerinin görevlerinin diğer jandarma birliklerinin imkan ve kabiliyetlerini aşan, özel malzeme, teçhizat ve eğitim gerektiren; bina, uçak, tren, deniz araçları gibi yerlerde rehineli ve rehinesiz özel operasyonlar icra etmek olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yeniden yapılanma ve profesyonel orduya geçiş süreci devam ediyor. 2019 yılı için uzman erbaş, astsubay ve subay olarak toplam da 30 bin civarında personel alımı yapılacak.

Subay ve astsubay personel alımlarının 2019 yılı nisan ayı içerisinde ilana çıkması beklenirken uzman erbaş alımlarının ne zaman ilana çıkılacağı konusunda net bir tarih henüz belirtilmedi. Sosyal medyada dolaşan iddialarda bazı uzman erbaş adayları, Personel Temin 'den bilgi aldığını ve ilanın Şubat ayında yayımlanacağını söyledi.



KURUM İÇİN PERSONEL ALIMLARI DEVAM EDECEK



Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden alımlar da devam edecek. JÖPER, JÖAK alımları ile ilgili Özel Operasyon Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Tuncay Özbek, JÖPER alımları ile ilgili yaptığı açıklamada, JÖAK Komutanlığına bağlı özel operasyon timlerinin görevlerinin diğer jandarma birliklerinin imkan ve kabiliyetlerini aşan, özel malzeme, teçhizat ve eğitim gerektiren; bina, uçak, tren, deniz araçları gibi yerlerde rehineli ve rehinesiz özel operasyonlar icra etmek olduğunu belirtti.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ, SUBAY VE ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN?

Subay ve Astsubay alımları önümüzdeki Nisan ayının içerisinde yapılması bekleniyor. Bunun yanında en çok merak edilen ve araştırılan Uzman Erbaş alımları için herhangi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu ilanlar yayımlandığında star.comtr üzerinden takip edebilirsiniz.

Sosyal medyada dolaşan iddialarda bazı uzman erbaş adayları, Personel Temin 'den bilgi aldığını ve ilanın Şubat ayında yayımlanacağını söyledi.



2019 YILI BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?



2018 yılında ilanın yayımlanmaması, 1991 doğumlu adayları mağdur etti. KHK ile yaş şartı esnetilmiş ve 27 yapılmıştı. Asayiş ve komando alım ilanları 2018 yılında yayınlanmış olsaydı 1991 doğumlular da başvuru yapabilecekti. Ama ilanlar 2019 yılına kaldı. 2019 yılında yayımlanacak Jandarma uzman erbaş alımlarında başvuru şartları şu şekilde olacak:



- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,



- En az lise mezunu olmak, (Havacılık ve lojistik alımı için en az ilkokul mezunu olmak)



-Nüfus kaydına göre 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 20 yaşından gün almış olmak ve 27 yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1992 (dahil) - 01 Ocak 2000 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]



- Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmak.



- Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,



- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak

Jandarma uzman erbaş başvuru formu





- Müracaat edecek adayların hem 27 yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olmak,



- Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile 29 yaşını bitirmemiş olmak,



- Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, üç yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.



- Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.



- Üç yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilebilecektir



- En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak



- Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,



- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.)



- Sicil kaydı olmaması.

UZMAN ERBAŞ ADAYLARI İÇİN FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ (FYT) PUANLARI







UZMAN ERBAŞ BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI-ERKEK