Jandarma uzman erbaş alımı 2019 ne zaman yapılacak? (TSK JGK sözleşmeli er, astsubay ve uzmanlık başvuru şartları)

Jandarma uzman erbaş alımı için bekleyiş sürüyor. JGK bünyesinde 44 bin 692 sözleşmeli er alımı, yapılacak. Aynı zamanda 2019 yılında Jandarma bünyesine 4 bine yakın astsubay alımı yapılacak. Kadın-erkek adaylar arasından yapılacak alımda başvuru şartları açıklandı. 2019 yılı jandarma uzman erbaş alımlarına yönelik ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Alımla ilgili ilanlara Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sayfası msb.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.





2019 yılı uzman erbaş alımlarının ne zaman yapılacağı binlerce aday tarafından, yeni yılın ilk günlerinde sorgulanmaya başladı. Bu yıl yapılacak olan alımları için şanslarını denemek isteyen vatandaşlar, TSK tarafından yayınlanacak olan tarihleri sorguluyor.



İçişleri Bakanlığı tarafından yeniden yapılanma ve profesyonel orduya geçiş süreci devam ediyor. 2019 yılı için uzman erbaş, astsubay ve subay olarak toplam da 30 bin civarında personel alımı yapılacak.



Subay ve astsubay personel alımlarının 2019 yılı nisan ayı içerisinde ilana çıkması beklenirken uzman erbaş alımlarının ne zaman ilana çıkılacağı konusunda net bir tarih henüz belirtilmedi.





KURUM İÇİN PERSONEL ALIMLARI DEVAM EDECEK



Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden alımlar da devam edecek. JÖPER, JÖAK alımları ile ilgili Özel Operasyon Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Tuncay Özbek, JÖPER alımları ile ilgili yaptığı açıklamada, JÖAK Komutanlığına bağlı özel operasyon timlerinin görevlerinin diğer jandarma birliklerinin imkan ve kabiliyetlerini aşan, özel malzeme, teçhizat ve eğitim gerektiren; bina, uçak, tren, deniz araçları gibi yerlerde rehineli ve rehinesiz özel operasyonlar icra etmek olduğunu belirtti.



JANDARMA 44 BİN 699 SÖZLEMELİ ER ALIMI



Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde İçişleri Bakanlığı bünyesinde her celp döneminde 11 bin 173 sözleşmeli er alımı yapılacak. Konu ile ilgili olarak bu celp dönemleri Şubat ayı celp dönemi, Mayıs ayı celp dönemi, Ağustos ayı celp dönemi ve Kasım ayı celp dönemi olmak üzere 4 dönem oluyor. Bu bağlamda her celp döneminde 11 bin 173 sözleşmeli er alımı yapılacağından toplam sayı 44 bin 692 olacaktır.



Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği (TUZED) Genel Başkanı Ali Tilkici, Jandarma sözleşmeli er alımıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;



"Jandarma Genel Komutanlığı'nca paylaşılan bir haber var bu iyi bir haber. 2019 Şubat, Mayıs ve Kasım aylarında, Ağustos ve Kasım Celplerinde 11 bin 173'er tane , her celpte sözleşmeli er alımı yapılacak. Jandarma Genel Komutanlığı'na, 11 Bin 173 tane , her celpte sözleşmeli er alımı yapılacak.



Bu sözleşmeli erler, komando, asayiş timi, silah ihtisas asayiş, cezaevleri, turizm, muhabere, sürücü ve nöbet hizmetlerinde kullanılacak. Yani erlerin görevlerini erler yapacak. Ne zaman 2019'dan itibaren bu Jandarma Genel Komutanlığı yayınlamış. Her celp döneminde 10 bin 173 tane sözleşmeli er alınacak, erlerin yapacağı görevleri bu arkadaşlar yapacak." ifadelerini kullandı.







JANDARMA ASTSUBAY ALIMI



Jandarma Genel Komutanlığı 2019 yılı kadın erkek astsubay alımı başvuru şartları.



Jandarma, 2019 yılında en az ön lisans mezunu adaylar arasından 4 bine yakın astsubay alımı yapacak. Alım için geri sayım devam ederken , Jandarma bünyesinde astsubay olmak isteyen kadın-erkek adaylar , ilanın ne zaman geleceğini, ilanda başvuru şartlarının ne olacağını araştırmaya başladı. Biz de kamubulteni.com olarak adayları bilgilendirme adına bu haberimizi yazdık.



2018 'DE 3400 ALIM OLDU



Jandarma bünyesine 2018 yılında 3400 astsubay alımı yapıldı. Kadın erkek adaylar arasından yapılan astsubay alımında ilan Nisan ayının ilk günlerinde yayımlandı ve 2 Nisan günü başvurular alınmıştı.



Geçtiğimiz aylarda gelen açıklamada ise 2019 yılında astsubay alımlarının artarak devam edeceğine yer verildi. 2019 yılında da en az 4 bin civarında subay astsubay alımı yapılacak. Önceki alımda branşlar şu şekildeydi:







BAŞVURU ŞARTLARI



Astsubay alımında başvuru genel şartları şu şekilde olacak:



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu‟nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuru sistemine yüklemek,



Temini yapılacak branşlar için lisans veya ön lisans bölümlerine denk programlardan mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesini almış olmak ve bunu başvuru sistemine yüklemek,



Lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya bu yıl mezun olabilecek durumda olanlar için yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimini tamamlamış ve bu yıl tamamlayacak olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş olmak,



Lisans için KPSS P3, ön lisans için KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almak,



Şehit ve malul eş ve çocukları için KPSS taban puanının en az % 80‟inini almış olmak -En az 48 almak



Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,



Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,





Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, p. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,





Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak