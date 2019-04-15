2019 jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı?
2019 jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? sorularına binlerce aday tarafından yanıt aranmaya devam ediyor. Sürecin sona ermesinin ardından başvuru yapan adaylar büyük heyecanla sonuçlarının ne zaman ya da hangi tarihte açıklanacağını merak ediyorlar. Jandarma uzman erbaş alımı ön başvuru sonuçlarının astsubay temin sınav çağrısının da yapılmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağı belirtiliyor. Açıklama yapılır yapılmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız...
2019 jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? sorularına Türkiye’nin her yerinden yanıt aranıyor. Sürecin sona ermesinin ardından başvuru yapan adaylar büyük heyecanla sonuçlarının ne zaman ya da hangi tarihte açıklanacağını merak ediyorlar. Jandarma uzman erbaş alımı ön başvuru sonuçlarının astsubay temin sınav çağrısının da yapılmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağı belirtiliyor. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40.000 aday sınavlara çağrılacaktır. Sınavlara çağrılacak adayların %50‟si (20.000 kişi) 2018 yılı KPSS‟den (P3, P93, P94) en az 50 puan alanlardan, %50‟si (20.000) ise 2018 yılı KPSS puanı olmayanlardan seçilecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar ve son dakika gelişmeleri haberimizin detaylarında...
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MÜLAKATA KİMLER ÇAĞRILACAK?
Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40.000 aday sınavlara çağrılacaktır. Sınavlara çağrılacak adayların %50‟si (20.000 kişi) 2018 yılı KPSS‟den (P3, P93, P94) en az 50 puan alanlardan, %50‟si (20.000) ise 2018 yılı KPSS puanı olmayanlardan seçilecektir.
2018 yılına ait KPSS notu (en az 50 puan) olan 20.000 adayın;
(1) %35‟i (7.000) Lise mezunu olanlardan, (2018 yılı KPSS‟den P94 puan türünden en az 50 alanlar)
(2) %33‟ü (6.600) Ön lisans mezunu olanlardan, (2018 yılı KPSS‟den P93 puan türünden en az 50 alanlar)
(3) %32‟si (6.400) Lisans mezunu olan adaylardan çağrılacaktır. (2018 yılı KPSS‟den P3 puan türünden en az 50 alanlar)
Lise (7.000 kişi) kontenjanının doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjan Ön lisansa, önlisans kontenjanının doldurulamaması durumunda lisans kontenjanına aktarılacaktır.
Lisans kontenjanının doldurulamaması durumunda ise sırayla lise, önlisans kontenjanına aktarılacaktır.
(4) Her öğrenim seviyesi (Lisans, Ön Lisans, Lise) kendi arasında KPSS notu yüksek olanlardan başlamak suretiyle çağrılacaktır.
(5) 2018 yılı KPSS notu (en az 50) bulunan adaylara tahsis edilen 20.000 kişilik kontenjanın doldurulamaması durumunda eksik kalan kontenjan öğrenim seviyesine göre 2018 yılı KPSS puanı hiç olmayan ya da (50) puanın altında notu olan adayın kontenjanına aktarılacaktır.
2018 yılı KPSS notu hiç olmayan ya da (50) puanın altında olan 20.000 adayın;
(1) %35‟i (7000) Lise mezunu olanlardan,
(2) %33‟ü (6600) Ön lisans mezunu olanlardan,
(3) %32‟si (6400) Lisans mezunu olan adaylardan çağrılacaktır.
Lise (7000 kişi) kontenjanının doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjan
Ön lisansa, önlisans (6600) kontenjanının doldurulamaması durumunda lisans (6400) kontenjanına aktarılacaktır.
Lisans kontenjanının doldurulamaması durumunda ise sırayla lise, önlisans kontenjanına aktarılacaktır.
Eğitim seviyelerine (Lisans, önlisans, lise) göre belirlenen kontenjandan fazla aday olması durumunda yaşı küçük olan aday (Örneğin 1993 ve 1996 doğumlu adaydan 1996 doğumlu olan tercih edilecektir.) seçme sınavlarına çağrılacaktır.
2018 yılı KPSS notu hiç olmayan ya da (50) puanın altında adaylara tahsis edilen 20.000 kişilik kontenjanın doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjan öğrenim seviyesine göre 2018 yılı KPSS puanı olan adayların kontenjanına aktarılacaktır.
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