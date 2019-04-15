2019 jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? sorularına Türkiye’nin her yerinden yanıt aranıyor. Sürecin sona ermesinin ardından başvuru yapan adaylar büyük heyecanla sonuçlarının ne zaman ya da hangi tarihte açıklanacağını merak ediyorlar. Jandarma uzman erbaş alımı ön başvuru sonuçlarının astsubay temin sınav çağrısının da yapılmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağı belirtiliyor. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40.000 aday sınavlara çağrılacaktır. Sınavlara çağrılacak adayların %50‟si (20.000 kişi) 2018 yılı KPSS‟den (P3, P93, P94) en az 50 puan alanlardan, %50‟si (20.000) ise 2018 yılı KPSS puanı olmayanlardan seçilecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar ve son dakika gelişmeleri haberimizin detaylarında...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sürecin sona ermesinin ardından başvuru yapan adaylar merakla başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

.JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman erbaş başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav yeri, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

MÜLAKATA KİMLER ÇAĞRILACAK? Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40.000 aday sınavlara çağrılacaktır. Sınavlara çağrılacak adayların %50‟si (20.000 kişi) 2018 yılı KPSS‟den (P3, P93, P94) en az 50 puan alanlardan, %50‟si (20.000) ise 2018 yılı KPSS puanı olmayanlardan seçilecektir. 2018 yılına ait KPSS notu (en az 50 puan) olan 20.000 adayın; (1) %35‟i (7.000) Lise mezunu olanlardan, (2018 yılı KPSS‟den P94 puan türünden en az 50 alanlar) (2) %33‟ü (6.600) Ön lisans mezunu olanlardan, (2018 yılı KPSS‟den P93 puan türünden en az 50 alanlar) (3) %32‟si (6.400) Lisans mezunu olan adaylardan çağrılacaktır. (2018 yılı KPSS‟den P3 puan türünden en az 50 alanlar) Lise (7.000 kişi) kontenjanının doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjan Ön lisansa, önlisans kontenjanının doldurulamaması durumunda lisans kontenjanına aktarılacaktır. Lisans kontenjanının doldurulamaması durumunda ise sırayla lise, önlisans kontenjanına aktarılacaktır. (4) Her öğrenim seviyesi (Lisans, Ön Lisans, Lise) kendi arasında KPSS notu yüksek olanlardan başlamak suretiyle çağrılacaktır. (5) 2018 yılı KPSS notu (en az 50) bulunan adaylara tahsis edilen 20.000 kişilik kontenjanın doldurulamaması durumunda eksik kalan kontenjan öğrenim seviyesine göre 2018 yılı KPSS puanı hiç olmayan ya da (50) puanın altında notu olan adayın kontenjanına aktarılacaktır. 2018 yılı KPSS notu hiç olmayan ya da (50) puanın altında olan 20.000 adayın; (1) %35‟i (7000) Lise mezunu olanlardan, (2) %33‟ü (6600) Ön lisans mezunu olanlardan, (3) %32‟si (6400) Lisans mezunu olan adaylardan çağrılacaktır. Lise (7000 kişi) kontenjanının doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjan Ön lisansa, önlisans (6600) kontenjanının doldurulamaması durumunda lisans (6400) kontenjanına aktarılacaktır. Lisans kontenjanının doldurulamaması durumunda ise sırayla lise, önlisans kontenjanına aktarılacaktır. Eğitim seviyelerine (Lisans, önlisans, lise) göre belirlenen kontenjandan fazla aday olması durumunda yaşı küçük olan aday (Örneğin 1993 ve 1996 doğumlu adaydan 1996 doğumlu olan tercih edilecektir.) seçme sınavlarına çağrılacaktır. 2018 yılı KPSS notu hiç olmayan ya da (50) puanın altında adaylara tahsis edilen 20.000 kişilik kontenjanın doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjan öğrenim seviyesine göre 2018 yılı KPSS puanı olan adayların kontenjanına aktarılacaktır.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIM KILAVUZU

Alım yapılacak muvazzaf ve sözleşmeli branşları ile diğer şartlar www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan "2019 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu" ile "2019 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"nda yer alacak.

Ön başvurular sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

İnternet dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecek

Sisteme e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılabilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ilan edilecek.

Başvurular 29 Nisan'da sona erecek

JANDARMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Başvurular, 09 Nisan 2019 günü başlayıp, 29 Nisan 2019 günü saat 16:59'da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya kayıt tarihi olarak belirlenen 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

c. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için kılavuzda belirtilen Lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlular),

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan "2019 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu" ve "2019 Yılı S.G.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

3. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:

a. Ön başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ulaşılabilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 09-29 Nisan 2019 tarihleri arasında giriş yapılacaktır.

b. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.

c. Başvuru kılavuzları okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.