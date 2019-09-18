Jandarma ve MİT'in ortak operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Hakkari kırsalında 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Açıklamada şöyle denildi:
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda 2️⃣ terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Böylelikle, Hakkari kırsalında son iki günde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiş oldu.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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