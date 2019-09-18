Ortak operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Hakkari kırsalında 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda 2️⃣ terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylelikle, Hakkari kırsalında son iki günde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.